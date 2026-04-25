Raipur: राघव चड्ढा पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले- बीजेपी की बी टीम है आप

आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha), हरभजन सिंह समेत सात सांसदों के बीजेपी (BJP) में शामिल होने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस (Congress) नेता भूपेश बघेल ने कहा कि ये लोग मुख्यधारा में वापस पहुंच गए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 24 अप्रैल को रायपुर (Raipur) में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी (AAP) में कोई अंतर नहीं है। आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम (B Team) है।

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