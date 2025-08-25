Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

अमित शाह के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का हमला, कहा- भाजपा बैकफुट पर… VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा की उन्हें एक बार आदेश पढ़ लेना चाहिए।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Aug 25, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा की उन्हें एक बार आदेश पढ़ लेना चाहिए। सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भाजपा बैकफुट पर आ गई।

सलवा जुडूम के मामले में, यह स्पष्ट है कि सलवा जुडूम एक जन आंदोलन था और भाजपा सरकार ने बिना प्रशिक्षण के वहाँ के युवाओं को एके-47 जैसे हथियार थमा दिए थे। अदालत ने इसे अनुचित माना है।130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा की यह विपक्षी नेताओं को डराने, उन्हें ईडी, आयकर और सीबीआई के ज़रिए जेल भेजने के लिए है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 05:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अमित शाह के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का हमला, कहा- भाजपा बैकफुट पर… VIDEO

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Raipur News: सर्जरी कर बच्ची की पलक की मांसपेशी को किया टाइट, अब ढाई साल की बच्ची देख रही दुनिया

Raipur News: सर्जरी कर बच्ची की पलक की मांसपेशी को किया टाइट, अब ढाई साल की बच्ची देख रही दुनिया
रायपुर

EV Scooty: दो साल में करीब 57 हजार वाहनों की सब्सिडी अटकी, फिर भी दोपहिया से लेकर चारपहिया की डिमांड बढ़ी

EV Scooty: दो साल में करीब 57 हजार वाहनों की सब्सिडी अटकी, फिर भी दोपहिया से लेकर चारपहिया की डिमांड बढ़ी
रायपुर

Property Expo: क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो ने तोड़े रेकॉर्ड, खरीदारों की लगी भीड़, जमकर हुई बुकिंग

Property Expo: क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो ने तोड़े रेकॉर्ड, खरीदारों की लगी भीड़, जमकर हुई बुकिंग
रायपुर

CG News: निकायों के मनमाने खर्च, ऑडिट में 163 करोड़ की गड़बड़ी! अब जानकारी देने में छूट रहे पसीने

CG News: निकायों के मनमाने खर्च, ऑडिट में 163 करोड़ की गड़बड़ी! अब जानकारी देने में छूट रहे पसीने
रायपुर

CG News: कृषि की पढ़ाई कर रहे राज्य के 10 विद्यार्थी जाएंगे उज्बेकिस्तान, अनुसंधान के मिलेंगे नए अवसर

CG News: कृषि की पढ़ाई कर रहे राज्य के 10 विद्यार्थी जाएंगे उज्बेकिस्तान, अनुसंधान के मिलेंगे नए अवसर
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.