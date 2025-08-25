अमित शाह के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का हमला, कहा- भाजपा बैकफुट पर… VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा की उन्हें एक बार आदेश पढ़ लेना चाहिए। सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भाजपा बैकफुट पर आ गई।

सलवा जुडूम के मामले में, यह स्पष्ट है कि सलवा जुडूम एक जन आंदोलन था और भाजपा सरकार ने बिना प्रशिक्षण के वहाँ के युवाओं को एके-47 जैसे हथियार थमा दिए थे। अदालत ने इसे अनुचित माना है।130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा की यह विपक्षी नेताओं को डराने, उन्हें ईडी, आयकर और सीबीआई के ज़रिए जेल भेजने के लिए है।