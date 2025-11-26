Constitution Day: सीएम साय बोले- संविधान देता है सम्मान के साथ जीने का अधिकार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 75वें संविधान दिवस (Constitution Day) पर 26 नवंबर को राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान (Our Constitution Our Self Respect) कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने उपस्थित जनसमूह के साथ संविधान की प्रस्तावना (Preamble) का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। सीएम साय ने कहा कि संविधान हमारे राष्ट्र का पवित्र ग्रंथ है। यह हर भारतवासी (Indians) को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। साथ ही यह हमें अपनी बात मर्यादा, शिष्टता और संवैधानिक अधिकारों (Constitutional Rights) के साथ समाज के सामने रखने की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है।

