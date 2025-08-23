Crime News: गणेश स्थापना को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, देखें VIDEO

Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात गणेश स्थापना को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है। जानकारी के मुताबिक, कॉलोनी में अलग-अलग गणेश स्थापना को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो धीरे-धीरे बढ़कर मारपीट में बदल गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई और महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई।
विवाद बढ़ने पर लोग थाने पहुंचे, लेकिन वहां भी दोनों गुट आमने-सामने हो गए और थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
