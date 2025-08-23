Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Crime News: गणेश स्थापना को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, देखें VIDEO

Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात गणेश स्थापना को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 23, 2025

Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात गणेश स्थापना को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है। जानकारी के मुताबिक, कॉलोनी में अलग-अलग गणेश स्थापना को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो धीरे-धीरे बढ़कर मारपीट में बदल गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई और महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई।

विवाद बढ़ने पर लोग थाने पहुंचे, लेकिन वहां भी दोनों गुट आमने-सामने हो गए और थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 09:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: गणेश स्थापना को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

बड़ी खबर: SDM ने 46 पटवारियों को जारी किया नोटिस, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई, जानें वजह

नोटिस (Photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में कुल 166 महतारी सदन की मिली स्वीकृति… 25 सौ वर्गफुट में बनेगा, जानिए क्या-क्या मिलेगी सुविधा?

महतारी सदन (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

Protest: मंत्री बंगले के सामने प्रदर्शन कर रही महिला ने पिया फिनाइल, अस्पताल में भर्ती

Protest: मंत्री बंगले के सामने प्रदर्शन कर रही महिला ने पिया फिनाइल, अस्पताल में भर्ती
रायपुर

Crime News: पाकिस्तान बॉर्डर से हुआ था गिरफ्तार, जमानत मिलते ही फिर शुरू किया धंधा

Crime News: पाकिस्तान बॉर्डर से हुआ था गिरफ्तार, जमानत मिलते ही फिर शुरू किया धंधा
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर, खेल अलंकरण समारोह टला, अब 3 सितंबर को होगा

CG News: मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर, खेल अलंकरण समारोह टला, अब 3 सितंबर को होगा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.