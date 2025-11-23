Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

DGP Conference: पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह तीन दिनों तक रहेंगे रायपुर में

Chhattisgarh के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 28, 29 और 30 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 23, 2025

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस (DGP Conference) 28, 29 और 30 नवंबर को रायपुर में होगी। डिप्टी सीएम शर्मा ने रायपुर (Raipur) में कहा कि यह पहली बार है जब यह छत्तीसगढ़ में हो रही है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) तीनों दिन मौजूद रहेंगे।

Published on:

23 Nov 2025 02:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / DGP Conference: पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह तीन दिनों तक रहेंगे रायपुर में

