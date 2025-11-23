DGP Conference: पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह तीन दिनों तक रहेंगे रायपुर में

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस (DGP Conference) 28, 29 और 30 नवंबर को रायपुर में होगी। डिप्टी सीएम शर्मा ने रायपुर (Raipur) में कहा कि यह पहली बार है जब यह छत्तीसगढ़ में हो रही है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) तीनों दिन मौजूद रहेंगे।
