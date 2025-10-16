Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

स्वास्थ्य मंत्री ने सहयोग केंद्र में BJP कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी

भारतीय जनता पार्टी के Chhattisgarh प्रदेश कार्यालय रायपुर में सहयोग केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित हुए...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 16, 2025

भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर (Raipur) में सहयोग केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल 15 अक्टूबर को पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने सहयोग केंद्र में बीजेपी (BJP) कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ​​इस मौके पर सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने, भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज भी उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें : साय बोले- मानकीकृत उत्पादों से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होती है

16 Oct 2025 03:11 am

