स्वास्थ्य मंत्री ने सहयोग केंद्र में BJP कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी

भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर (Raipur) में सहयोग केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल 15 अक्टूबर को पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने सहयोग केंद्र में बीजेपी (BJP) कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ​​इस मौके पर सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने, भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज भी उपस्थित थे।

