Crime News: हिस्ट्रीशीटर विक्की खोचड़ ने युवक को जमकर पीटा, पत्नी का पैर चुमवाया, फिर… Video Viral

Crime News: राजधानी रायपुर में अपराध की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू शांति नगर इलाके में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विक्की खोचड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की सार्वजनिक रूप से बेरहमी से पिटाई की। इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी और उसके साथी युवक पर डंडे और लोहे की रॉड से हमला करते दिख रहे हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विक्की की पत्नी भी इस हिंसक वारदात में शामिल रही। वीडियो में वह पहले युवक से पैर छूकर माफी मांगती है, फिर खुद उसे डंडे से पीटती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पूरी घटना करीब आधे घंटे तक चली। आरोपी ने वारदात का वीडियो बनवाया ताकि इलाके में अपनी दबंगई और दहशत कायम रख सके।

स्थानीय लोग बताते हैं कि विक्की खोचड़ पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और उस पर पुलिस थाने में दर्जनों पुराने केस हैं। इसके बावजूद वह इलाके में खुलेआम सक्रिय है। वीडियो में विक्की कहते सुनाई देता है, “मैं शहर का बाप हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता।”