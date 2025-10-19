Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Crime News: हिस्ट्रीशीटर विक्की खोचड़ ने युवक को जमकर पीटा, पत्नी का पैर चुमवाया, फिर… Video Viral

Crime News: राजधानी रायपुर में अपराध की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू शांति नगर इलाके में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विक्की खोचड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की सार्वजनिक रूप से बेरहमी से पिटाई की।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 19, 2025

Crime News: राजधानी रायपुर में अपराध की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू शांति नगर इलाके में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विक्की खोचड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की सार्वजनिक रूप से बेरहमी से पिटाई की। इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी और उसके साथी युवक पर डंडे और लोहे की रॉड से हमला करते दिख रहे हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विक्की की पत्नी भी इस हिंसक वारदात में शामिल रही। वीडियो में वह पहले युवक से पैर छूकर माफी मांगती है, फिर खुद उसे डंडे से पीटती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पूरी घटना करीब आधे घंटे तक चली। आरोपी ने वारदात का वीडियो बनवाया ताकि इलाके में अपनी दबंगई और दहशत कायम रख सके।

स्थानीय लोग बताते हैं कि विक्की खोचड़ पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और उस पर पुलिस थाने में दर्जनों पुराने केस हैं। इसके बावजूद वह इलाके में खुलेआम सक्रिय है। वीडियो में विक्की कहते सुनाई देता है, “मैं शहर का बाप हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 02:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Crime News: हिस्ट्रीशीटर विक्की खोचड़ ने युवक को जमकर पीटा, पत्नी का पैर चुमवाया, फिर… Video Viral

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का लगातार बदलाव, अगले 2 दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का लगातार बदलाव, अगले 2 दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश(photo-patrika)
रायपुर

बीएससी नर्सिंग की 6831 सीटें.. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी की आवंटन सूची, देखें

BSc Nursing, CG News
रायपुर

‘द क्रॉफ्ट स्टोरी: बस्तर आर्ट’ दे रहा बस्तर की पारंपरिक कला को नई पहचान, रायपुर में खुला 700 डिजाइन वाला देश का पहला स्टोर रूम

‘द क्रॉफ्ट स्टोरी: बस्तर आर्ट’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

सालेम स्कूल में महिला सचिव से मारपीट, नितिन लॉरेंस के खिलाफ 5वीं FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा माजरा?

Crime (File Photo)
रायपुर

त्योहारों में फ्लाइट टिकटों के दाम आसमान पर, दोगुना तक महंगा हो गया दिल्ली, मुंबई की फ्लाइट का किराया! देखें रेट List

फ्लाइट (फोटो सोर्स-Ai)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.