CG News: गृह मंत्री ने जेल के कैदियों से मजदूरी करवा कर बनवाया कवर्धा सदन: भूपेश बघेल

CG News: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पंजाब के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Former Chief Minister Bhupesh Baghel) ने डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा पर आरोप लगाया है। पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, उनसे मिलने आने वालों के लिए एक सदन बनता है। किसी अन्य मंत्री द्वारा ऐसा सदन रखने की परंपरा नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अभी गृह मंत्री विजय शर्मा (Home Minister Vijay Sharma) ने एक सदन बनाया और वहां मजदूर के रूप में जेल के कैदियों से काम लिया गया। बिना न्यायालय की अनुमति के कोई भी कैदी जेल के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन कवर्धा सदन बनाने के लिए ना केवल कैदियों को बाहर लाया गया, उनसे काम भी लिया गया और काम के साथ-साथ वह कैदी फरार भी हो गया, इस मामले की लीपा-पोती करने में सभी लगे हुए हैं। कांग्रेस (Congress) महासचिव बघेल ने कहा कि विभागीय जांच से मामले की सत्यता तक पहुंचने में शंका है, इसलिए इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच (Judicial Inquiry) कराई जानी चाहिए।

