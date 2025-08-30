Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: गृह मंत्री ने जेल के कैदियों से मजदूरी करवा कर बनवाया कवर्धा सदन: भूपेश बघेल

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, Punjab के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा पर लगाया आरोप...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 30, 2025

CG News: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पंजाब के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Former Chief Minister Bhupesh Baghel) ने डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा पर आरोप लगाया है। पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, उनसे मिलने आने वालों के लिए एक सदन बनता है। किसी अन्य मंत्री द्वारा ऐसा सदन रखने की परंपरा नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अभी गृह मंत्री विजय शर्मा (Home Minister Vijay Sharma) ने एक सदन बनाया और वहां मजदूर के रूप में जेल के कैदियों से काम लिया गया। बिना न्यायालय की अनुमति के कोई भी कैदी जेल के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन कवर्धा सदन बनाने के लिए ना केवल कैदियों को बाहर लाया गया, उनसे काम भी लिया गया और काम के साथ-साथ वह कैदी फरार भी हो गया, इस मामले की लीपा-पोती करने में सभी लगे हुए हैं। कांग्रेस (Congress) महासचिव बघेल ने कहा कि विभागीय जांच से मामले की सत्यता तक पहुंचने में शंका है, इसलिए इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच (Judicial Inquiry) कराई जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी की स्वर्गीय माताजी को लेकर अपशब्द

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 02:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: गृह मंत्री ने जेल के कैदियों से मजदूरी करवा कर बनवाया कवर्धा सदन: भूपेश बघेल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

मुश्किल में मरीज: एसीआई में 44 दिन से ठप, एम्स में हार्ट की बायपास सर्जरी के लिए 6 माह की वेटिंग

मुश्किल में मरीज: एसीआई में 44 दिन से ठप, एम्स में हार्ट की बायपास सर्जरी के लिए 6 माह की वेटिंग
रायपुर

Cyber Fraud: साइबर ठगी के करोड़ों रुपए खातों में होल्ड, बैंक वाले नहीं लौटा रहे, कोर्ट ऑर्डर लेकर घूम रहे लोग

Cyber Fraud: साइबर ठगी के करोड़ों रुपए खातों में होल्ड, बैंक वाले नहीं लौटा रहे, कोर्ट ऑर्डर लेकर घूम रहे लोग
रायपुर

National Sports Day 2025: जब मैदान ही नहीं बचे तो कल के खिलाड़ी कहां से निकलेंगे? जानिए राजधानी के गुमनाम खेल मैदान के बारे में

अब बस यादों में बचे हैं मैदान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

CG News: 23 आईआईटी में केवल 20.15% लड़कियों को सीट अलॉट, रिपोर्ट में हुआ हुआ खुलासा! देखें

रायपुर

CG News: 30 सितम्बर तक करवा ले केवाईसी अपडेट, नहीं तो रुक जाएगा सरकारी योजना का पैसा

CG News: 30 सितम्बर तक करवा ले केवाईसी अपडेट, नहीं तो रुक जाएगा सरकारी योजना का पैसा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.