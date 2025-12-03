IND vs SA 2nd ODI: कोहली को देखकर फैन का बढ़ा जोश, सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में कूदा, देखें Video

IND vs SA 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद टीम इंडिया ने बल्लेबाजी शुरू की।
इसी दौरान मैच में एक बार फिर सुरक्षा चूक देखने को मिली। रांची में पहले वनडे के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़े जाने की घटना के बाद रायपुर में भी एक दर्शक अचानक ड्रिंक्स ब्रेक के समय मैदान में घुस गया। युवक सीधे विराट कोहली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन स्टेडियम में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस युवक को पकड़कर मैदान से बाहर ले जाया। कुछ ही देर में व्यवस्था दोबारा सामान्य कर दी गई और मैच बिना किसी बाधा के जारी रहा। बीच मैच में हुई इस घटना के बावजूद दर्शकों का उत्साह बरकरार रहा और खेल का माहौल प्रभावित नहीं हुआ।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़