CG News: 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी भारत को मिली, छत्तीसगढ़ CM ने जताई खुशी, देखें Video

CG News: 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी भारत को मिली है, जो अहमदाबाद में आयोजित होंगे। इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने देश को बधाई दी।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 27, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अहमदाबाद में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी भारत को मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए खुशी और सम्मान की बात है कि भारत फिर से इतने बड़े इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट की मेज़बानी करेगा।

CG News: मुख्यमंत्री साई ने कहा कि अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 आयोजित होना भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। देश खेलों के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह भारत के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा कि 28-30 नवंबर तक तीन दिन की DGP कॉन्फ्रेंस है, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों हिस्सा लेंगे।

Updated on:

27 Nov 2025 06:47 pm

Published on:

27 Nov 2025 06:46 pm

रायपुर में होगा देश का सबसे बड़ा पुलिस सम्मेलन, PM मोदी होंगे शामिल, देंगे राष्ट्रपति पुलिस पदक

29-30 नवंबर को रायपुर में अखिल भारतीय सम्मेलन (photo source- Patrika)
रायपुर

पालक, बथुआ भाजी का स्वाद चखेंगे PM मोदी, रायपुर में रहेंगे तीन दिन, डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

PM Modi in Raipur:
रायपुर

गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, आज रात पहुंचेंगे रायपुर, हाई अलर्ट मोड पर अधिकारी

amit shah in raipur
रायपुर

मुख्यमंत्री साय ने महिला कबड्डी विश्व कप की स्टार खिलाड़ी संजू देवी को दी बधाई

मुख्यमंत्री साय ने महिला कबड्डी विश्व कप की स्टार खिलाड़ी संजू देवी को दी बधाई
रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में हुए शामिल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान” कार्यक्रम में हुए शामिल
