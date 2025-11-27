CG News: 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी भारत को मिली, छत्तीसगढ़ CM ने जताई खुशी, देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अहमदाबाद में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी भारत को मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए खुशी और सम्मान की बात है कि भारत फिर से इतने बड़े इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट की मेज़बानी करेगा।

CG News: मुख्यमंत्री साई ने कहा कि अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 आयोजित होना भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। देश खेलों के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह भारत के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा कि 28-30 नवंबर तक तीन दिन की DGP कॉन्फ्रेंस है, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों हिस्सा लेंगे।