Investor Connect: छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट में मिले 6800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट (Chhattisgarh Investor Connect) का आयोजन 25 नवंबर को नई दिल्ली में किया गया। इन्वेस्टर कनेक्ट में छत्तीसगढ़ को अभूतपूर्व निवेश प्रस्ताव मिले। कार्यक्रम में शामिल कंपनियों ने 6321.25 करोड़ के औद्योगिक निवेश (Industrial Investment) और 505 करोड़ का पर्यटन निवेश (Tourism Investment) का प्रस्ताव दिया है। इन परियोजनाओं से आगामी वर्षों में 3000 से अधिक रोजगार अवसर (Employment Opportunities) सृजित होने की उम्मीद है। इस निवेश प्रस्ताव के साथ अब तक छत्तीसगढ़ को कुल 7.90 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारी नई औद्योगिक नीति (New Industrial Policy) को देशभर में सराहना मिल रही है।

