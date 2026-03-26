Khelo India: पीएम मोदी ने 10 वर्षीय विजन के साथ खेलों को आगे बढ़ाने का लिया है संकल्प

छत्तीसगढ़ की मेजबानी में देश में पहली बार (First Time) हो रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रायपुर (Raipur) में 25 मार्च को किया। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, एक नया भारत (New India) बन रहा है और विकसित भारत (Viksit Bharat) की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में खेलों के लिए 10-वर्षीय विज़न के साथ पीएम मोदी ने 1 से 10 चरणों वाली एक योजना के माध्यम से खेल (Sports) क्षेत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। बता दें कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (Khelo India Tribal Games) में 30 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं और नौ खेलों का आयोजन हो रहा है। करीब 3800 प्रतिभागी इन खेलों में हिस्सा लेंगे, जो 3 अप्रैल तक चलेंगे। प्रतियोगिताएं रायपुर, जगदलपुर (Jagdalpur) और सरगुजा में आयोजित की जाएंगी। कुल 106 स्वर्ण पदक (Gold Medal) दांव पर हैं।

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