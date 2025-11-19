Patrika LogoSwitch to English

Naxal News: माडवी हिड़मा ढेर, डिप्टी सीएम शर्मा ने नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल होना ही होगा

Raipur: विजय शर्मा बोले- अगर माओवादी मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, तो सरकार उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत कर रही है...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 19, 2025

Naxal News: छत्तीसगढ़ आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) सीमा पर सुरक्षाबलों ने 18 नवंबर को सफल ऑपरेशन में शीर्ष नक्सली लीडर और सीसी मेम्बर माडवीहिड़मा (Madvi Hidma) सहित छह नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर में कहा कि अगर माओवादी (Maoists) मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, तो सरकार उनका लाल कालीन (Red Carpet) बिछाकर स्वागत कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने भी ऐसा कहा है। नक्सलियों को मुख्यधारा (Mainstream) में शामिल होना ही होगा।

यह भी पढ़ें : नक्सल लीडर माडवी हिड़मा ढेर, सीएम साय ने सुरक्षाबलों के साहस को किया नमन

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Naxal News: माडवी हिड़मा ढेर, डिप्टी सीएम शर्मा ने नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल होना ही होगा

