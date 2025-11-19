Naxal News: माडवी हिड़मा ढेर, डिप्टी सीएम शर्मा ने नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल होना ही होगा

Naxal News: छत्तीसगढ़ आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) सीमा पर सुरक्षाबलों ने 18 नवंबर को सफल ऑपरेशन में शीर्ष नक्सली लीडर और सीसी मेम्बर माडवीहिड़मा (Madvi Hidma) सहित छह नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर में कहा कि अगर माओवादी (Maoists) मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, तो सरकार उनका लाल कालीन (Red Carpet) बिछाकर स्वागत कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने भी ऐसा कहा है। नक्सलियों को मुख्यधारा (Mainstream) में शामिल होना ही होगा।

