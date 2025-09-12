छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर बड़ी चोट, संयुक्त ऑपरेशन में 10 नक्सली ढेर: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में एक संयुक्त अभियान में मारे गए 1 करोड़ रुपये के इनामी सीसीएम मॉडम बालकृष्ण उर्फ मनोज समेत 10 नक्सलियों पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा की यह एक बेहतरीन अभियान था।
यह सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी का संयुक्त अभियान था, जिसे बहुत ही संयमित तरीके से अंजाम दिया गया। यह अभियान 2 दिनों तक चला। मुठभेड़ में सभी नक्सली मारे गए। एक करोड़ रुपये का इनामी नक्सली भी मारा गया। इसके साथ ही 9 अन्य नक्सली भी मारे गए।
