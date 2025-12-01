Mann Ki Baat : सीएम साय बोले- छत्तीसगढ़ का सौभाग्य स्वयं पीएम मोदी उपस्थित हैं

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 30 नवंबर को रायपुर में कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के मन की बात कार्यक्रम के 128वें एपिसोड का आयोजन था। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) का सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं। सभी की उपस्थिति में हमने मन की बात (Mann Ki Baat) को सुना। सभी को इंतजार रहता है हर महीने के आखिरी रविवार में आने वाले इस कार्यक्रम का, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस दौरान एक अभिभावक की तरह पूरे देश से मिलते हैं। बता दें कि पीएम मोदी में आईआईएम नवा रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस (DGP IG Conference) की अध्यक्षता की।

