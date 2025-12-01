Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Mann Ki Baat : सीएम साय बोले- छत्तीसगढ़ का सौभाग्य स्वयं पीएम मोदी उपस्थित हैं

Raipur: मन की बात के 128वें एपिसोड के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर में ही थे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 01, 2025

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 30 नवंबर को रायपुर में कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के मन की बात कार्यक्रम के 128वें एपिसोड का आयोजन था। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) का सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं। सभी की उपस्थिति में हमने मन की बात (Mann Ki Baat) को सुना। सभी को इंतजार रहता है हर महीने के आखिरी रविवार में आने वाले इस कार्यक्रम का, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस दौरान एक अभिभावक की तरह पूरे देश से मिलते हैं। बता दें कि पीएम मोदी में आईआईएम नवा रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस (DGP IG Conference) की अध्यक्षता की।

यह भी पढ़ें : पीएम नरेंद्र मोदी ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

PM नरेन्द्र मोदी

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 03:12 am

Published on:

01 Dec 2025 03:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Mann Ki Baat : सीएम साय बोले- छत्तीसगढ़ का सौभाग्य स्वयं पीएम मोदी उपस्थित हैं

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Patrika Sting: वनडे मैच के 2500 रुपए वाले टिकट 7 हजार में बेच रहे दलाल

Patrika Sting: वनडे मैच के 2500 रुपए वाले टिकट 7 हजार में बेच रहे दलाल
रायपुर

Public News… 5 मोबाइल यूटीएस होने के बाद भी टीटीई नहीं दे पा रहे टिकट, लग रही कतार

Public News... 5 मोबाइल यूटीएस होने के बाद भी टीटीई नहीं दे पा रहे टिकट, लग रही कतार
रायपुर

DGP/IGP Conference: पीएम नरेंद्र मोदी ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए

Chhattisgarh News
रायपुर

मंत्रालय में सख्ती… 1 दिसंबर से अफसरों और कर्मचारियों के लिए लागू हुई नई व्यवस्था, आदेश जारी

Chhattisgarh News, CG Indrawati Bhawan
रायपुर

Mann Ki Baat: CM साय ने सुनी ‘मन की बात’ की 128वीं कड़ी, PM बोले- महिला खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे लिए गर्व का पल

CM साय ने सुनी 'मन की बात' की 128वीं कड़ी (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.