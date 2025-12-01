DGP/IGP Conference: पीएम नरेंद्र मोदी ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए

60वीं डीजीपी / आईजीपी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (NSA Ajit Doval), केंद्रीय गृह राज्यमंत्री द्वय नित्यानंद राय व बंदी संजय कुमार और केंद्रीय गृह सचिव ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (Central Police Organisations) के प्रमुखों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, जबकि देशभर से विभिन्न रैंकों के 700 से अधिक अधिकारी वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन में शामिल हुए।