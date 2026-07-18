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Monsoon Session: साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर वित्त मंत्री ओपी का बड़ा बयान
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Monsoon Session: साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर वित्त मंत्री ओपी का बड़ा बयान

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा हमारी सरकार के अच्छे कार्यों को सामने लाने का शानदार मौका मिला...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jul 18, 2026

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान 17 जुलाई को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायपुर (Raipur) में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लाकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री और हमारी सरकार (Chhattisgarh Government) को पिछले ढाई वर्षों में किए गए अच्छे कामों को सामने लाने का एक शानदार मौका दिया।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: मेडिकल सीटों के बढ़ने से मिलेंगे ज्यादा डॉक्टर

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Updated on:

18 Jul 2026 02:40 am

Published on:

18 Jul 2026 02:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Monsoon Session: साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर वित्त मंत्री ओपी का बड़ा बयान

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