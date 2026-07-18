Monsoon Session: साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर वित्त मंत्री ओपी का बड़ा बयान

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान 17 जुलाई को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायपुर (Raipur) में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लाकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री और हमारी सरकार (Chhattisgarh Government) को पिछले ढाई वर्षों में किए गए अच्छे कामों को सामने लाने का एक शानदार मौका दिया।

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