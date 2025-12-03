Raipur : रायपुर साहित्य उत्सव में जुटेंगे देशभर के 100 से अधिक साहित्यकार

रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन नवा रायपुर (Nava Raipur) में 23 से 25 जनवरी तक होगा, जिसमें देशभर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार (Litterateurs) शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 2 दिसंबर को अपने निवास कार्यालय में रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो (Logo) का अनावरण किया। सीएम साय ने कहा मुझे विश्वास है कि रायपुर साहित्य उत्सव (Raipur Literature Festival) हमारे साहित्यिक क्षितिज को विस्तृत करेगा और नई पीढ़ी को पढ़ने-लिखने की समृद्ध यात्रा से जोड़ेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी (Chhattisgarh Sahitya Academy) के अध्यक्ष शंशाक शर्मा, जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वरिष्ठ साहित्यकार सुशील त्रिवेदी, डॉ. चितरंजन कर, गिरीश पंकज, डॉ. संजीव बक्शी, प्रदीप श्रीवास्तव और शकुंतला तरार उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें : पीएम नरेंद्र मोदी ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए