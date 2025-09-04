मुकेश जैन ने GST सुधारों का किया स्वागत, बोले- उद्योग और आमजन को मिलेगा सीधा फायदा.. VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश जैन कहते हैं की मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करता हूं और जीएसटी सुधार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। व्यापार और अन्य औद्योगिक संघों की ओर से, मैं भारतीय उद्योग और आम नागरिकों को ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों की सौगात के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उन्होंने वैसा ही किया।

यह कदम न केवल स्थानीय बाजारों को मजबूत करेगा, बल्कि अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों के बीच भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी प्रदान करेगा… जहां बाकी दुनिया इन दिनों अर्थव्यवस्था से जूझ रही है, वहीं भारत तेजी से अपनी जीडीपी को बनाए रख रहा है, और अर्थव्यवस्था काफी बढ़ रही है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं।