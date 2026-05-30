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Raipur: राष्ट्रीय आम महोत्सव रायपुर में 250 किस्मों की प्रदर्शनी
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Raipur: राष्ट्रीय आम महोत्सव रायपुर में 250 किस्मों की प्रदर्शनी

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि 31 मई तक चलने वाले महोत्सव में पांच राज्यों के आम उत्पादक किसान हुए हैं शामिल...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

May 30, 2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने 29 मई को रायपुर (Raipur) के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में नेशनल मैंगो फेस्टिवल (National Mango Festival) का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की। सीएम साय ने बताया कि 31 मई तक चलने वाले राष्ट्रीय आम महोत्सव में पांच राज्यों (5 State) के आम उत्पादक किसानों ने हिस्सा लिया है। यहां आम की 250 किस्मों (Varieties) की प्रदर्शनी लगाई गई है।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: लिफ्ट को लेकर सिर्फ दिशा-निर्देश, घटनाओं के बाद भी कार्रवाई नहीं

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Published on:

30 May 2026 02:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: राष्ट्रीय आम महोत्सव रायपुर में 250 किस्मों की प्रदर्शनी

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