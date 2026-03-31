Naxal Free: नक्सलवाद के खात्मे पर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) का आभार जताते हुए छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से धन्यवाद दिया है। सीएम साय ने मंगलवार को रायपुर (Raipur) में कहा कि 31 मार्च छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन (Historic Day) है, क्योंकि राज्य से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। ये नक्सलवाद (Naxalism) छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा बाधक था। गृहमंत्री शाह ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च (March) 2026 तक इसको समाप्त करना है और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब नक्सल मुक्त (Naxal Free) बस्तर क्षेत्र बहुत तेज़ी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों से विकास (Development) से अछूता था।

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