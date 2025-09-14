Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: नेता प्रतिपक्ष की मांग पर सीएम साय बोले- हम छत्तीसगढ़ को मुफ्त बिजली की ओर ले जा रहे

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने विधानसभा में LOP चरणदास महंत के बयान पर किया पलटवार

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 14, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हम लोग जनता को मुफ्त बिजली की ओर लेकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। सीएम साय ने कहा कि इसमें राज्य सरकार भी वर्तमान बजट में प्रावधान करके सब्सिडी दे रही है। इस तरह सोलर पैनल (Solar Panel) लगवाने पर लागत का 75 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) के रूप में दिया जा रहा है। यदि लोग अधिक किलोवाट का सोलर पावर (Solar Power) लगवाते हैं तो वे अधिक बिजली उत्पन्न करके उसे बेच भी सकते हैं। बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) चरणदास महंत ने पिछली कांग्रेस (Congress) सरकार की बिजली बिल हाफ योजना को बंद करने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार (BJP Government) से बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने की मांग की है।

