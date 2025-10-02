CG News: हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा दर्शन योजना की पुनः शुरुआत की: सीएम साय

CG News: अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कृषि मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक और अमूल्य संस्कृति के वाहक हैं। वृद्धजनों की देखभाल सरकार और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा दर्शन योजना की पुनः शुरुआत की है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के हमारे वृद्धजन तीर्थों के दर्शन कर पाएंगे।
