Muft Bijli Yojana : सोलर एनर्जी से छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा बड़ा लाभ

Muft Bijli Yojana : छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को फायदेमंद बताते हुए कहा कि सोलर एनर्जी से छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। बता दें कि इस योजना के तहत स्थापित सोलर रूफटॉप संयंत्र विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। उपभोक्ता अपनी जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन कर ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनका बिजली बिल शून्य होने के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपए और राज्य सरकार से 15 हजार रुपए की कुल 45 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 2 किलो वॉट पर केंद्र से 60 हजार और राज्य से 30 हजार, वहीं 3 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए एवं राज्य सरकार से 30 हजार रुपए कुल 1 लाख 8 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को https://pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट या पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप पर पंजीयन कराना होगा।
यह भी पढ़ें : ‘माननीयों’ को मुफ्त और आम लोगों को बिजली के झटके पर झटका
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
डब्बेे में गई इस छत्तीसगढ़ी फिल्म ने रिलीज से पहले जीते रिकॉर्ड 15 राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड, जानें ये किस्सा
एक का डबल.. लालच में डॉक्टर ने गंवाए डेढ़ करोड़ रुपए, आरोपी निकला मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर का दोस्त