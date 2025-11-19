Patrika LogoSwitch to English

PM मोदी ने जारी की किसान निधि की नई किस्त, बृजमोहन बोले- 21 लाख घर देना ऐतिहासिक उपलब्धि

Video: छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने राज्य को 21 लाख घर उपलब्ध कराए हैं।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 19, 2025

Video: छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर, भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 21 लाख घर उपलब्ध कराए हैं, जो अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। आज उन्होंने प्रधानमंत्री किसान निधि की किस्त जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री भी हमसे ऑनलाइन जुड़ेंगे।

Video: नक्सलवाद के खिलाफ अभियानों पर, वे कहते हैं कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने अंत के करीब है। हमारा राज्य अन्य राज्यों के साथ मिलकर प्रगति कर रहा है और देश के सामूहिक विकास में योगदान दे रहा है।

Published on:

19 Nov 2025 05:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / PM मोदी ने जारी की किसान निधि की नई किस्त, बृजमोहन बोले- 21 लाख घर देना ऐतिहासिक उपलब्धि

