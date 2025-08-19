महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा! CM साय ने स्वसहायता समूहों को सौंपी ‘रेडी टू ईट’ फूड की जिम्मेदारी…

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप महिला स्वसहायता समूहों को ‘रेडी टू ईट’ फूड की ज़िम्मेदारी फिर से सौंप दी है। रेडी टू ईट फूड के माध्यम से बच्चों को पोषक आहार प्रदान किया जा रहा है। साथ ही यह रेडी टू ईट निर्माण की ज़िम्मेदारी, महिला सशक्तिकरण का माध्यम भी बनी है।