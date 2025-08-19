महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा! CM साय ने स्वसहायता समूहों को सौंपी ‘रेडी टू ईट’ फूड की जिम्मेदारी…

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप महिला स्वसहायता समूहों को ‘रेडी टू ईट’ फूड की ज़िम्मेदारी फिर से सौंप दी है। रेडी टू ईट फूड के माध्यम से बच्चों को पोषक आहार प्रदान किया जा रहा है। साथ ही यह रेडी टू ईट निर्माण की ज़िम्मेदारी, महिला सशक्तिकरण का माध्यम भी बनी है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, थीम ‘मेरी पसंदीदा तस्वीर’… जानें कैसे ड्रोन और एआई बना रहे हर फोटो को यूनिक और यादगार
DA Hike: साय सरकार का बड़ा तोहफा: कर्मचारियों का DA 2% बढ़ा, अब मिलेगा 55% महंगाई भत्ता… जानें कब हाथ आएगी मोटी सैलरी
CG News: नागपुर में 1700 फिडे रेटिंग प्रतियोगिता, 600 खिलाड़ियों को पछाड़कर चैंपियन बने छत्तीसगढ़ के आनंद