Raipur Video News: राहुल गांधी जनता को भ्रमित न करे : विजय शर्मा

Raipur Video News: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर रायपुर में कहा कि उन्हें जो करना है वो करें। वो अपनी राजनीति में चाहे जो करें, लेकिन जनता को गलत बात पर भ्रमित न करें और गलत विषय पर नारे लगवाने की कोशिश न करें। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि SIR एक अच्छी प्रक्रिया है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। ये जरूर होना चाहिए। इसका विरोध करवाना गलत बात है।

