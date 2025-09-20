Patrika LogoSwitch to English

Raipur Video News: राहुल गांधी जनता को भ्रमित न करे : विजय शर्मा

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 20, 2025

Raipur Video News: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर रायपुर में कहा कि उन्हें जो करना है वो करें। वो अपनी राजनीति में चाहे जो करें, लेकिन जनता को गलत बात पर भ्रमित न करें और गलत विषय पर नारे लगवाने की कोशिश न करें। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि SIR एक अच्छी प्रक्रिया है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। ये जरूर होना चाहिए। इसका विरोध करवाना गलत बात है।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: नियमों से नहीं, जागरुकता से ही रुक सकती हैं दुर्घटनाएं

20 Sept 2025 02:47 am

