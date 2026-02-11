11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

Raipur: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में छत्तीसगढ़ में 6414 जोड़े बंधे वैवाहिक गठबंधन में

CG News: सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सामाजिक समरसता, अंत्योदय और संवेदनशील शासन की भावना को साकार करने वाली ऐतिहासिक पहल

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Feb 11, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर (Raipur) के साइंस कॉलेज मैदान में 10 फरवरी को आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह (Samuhik Vivah) कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता (Social Harmony), अंत्योदय और संवेदनशील शासन की भावना को साकार करने वाली ऐतिहासिक पहल (Historic Initiative) है। उन्होंने कहा कि एक समय गरीब परिवारों के लिए बेटी का विवाह बड़ी चिंता का विषय होता था, जिसे इस योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) ने सम्मान और भरोसे में बदल दिया है। सीएम साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कुल 6414 जोड़े एक साथ अपने वैवाहिक जीवन (Married Life) की शुरुआत कर रहे हैं।

Published on:

11 Feb 2026 03:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में छत्तीसगढ़ में 6414 जोड़े बंधे वैवाहिक गठबंधन में

