Raipur: कांस्टेबल भर्ती 2025 में अनियमितताओं के आरोप पर गृहमंत्री ने ये कहा

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने उम्मीदवारों द्वारा कांस्टेबल भर्ती 2025 (Constable Recruitment) में अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने पर रायपुर (Raipur) में कहा कि अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो प्रतिदिन एसपी (SP) कार्यालय में शिकायतें सुनी जा रही हैं। उन्हें स्पष्ट भी किया जा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान डिप्टी सीएम शर्मा (Deputy CM and Home Minister Vijay Sharma) ने कहा कि यूपीएससी (UPSC) के पैटर्न के अनुसार लोग केवल अपने अंक देख सकते हैं। विभाग में 9 ऐसे केंद्र हैं जिनके माध्यम से परीक्षा संचालित की गई थी। 9 केंद्रों में अंक जारी किए गए हैं।

