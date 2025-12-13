Raipur: सीएम साय ने बीजेपी सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 12 दिसंबर को रायपुर (Raipur) के न्यू सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार के दो साल (2 Years of Governance) के कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम साय ने कहा कि शासन के 2 वर्ष : जनविश्वास से जनकल्याण तक यानी कि जनकल्याणकारी योजनाओं से छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) समग्र विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की साय सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

