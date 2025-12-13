13 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायपुर

Raipur: सीएम साय ने बीजेपी सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश

शासन के 2 वर्ष : जनविश्वास से जनकल्याण तक- Chhattisgarh के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं से समग्र विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 13, 2025

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 12 दिसंबर को रायपुर (Raipur) के न्यू सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार के दो साल (2 Years of Governance) के कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम साय ने कहा कि शासन के 2 वर्ष : जनविश्वास से जनकल्याण तक यानी कि जनकल्याणकारी योजनाओं से छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) समग्र विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की साय सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

यह भी पढ़ें : गृहमंत्री अमित शाह बोले नक्सलियों ने बस्तर के युवाओं को हिंसा की आग में झोंक दिया था

Published on:

13 Dec 2025 03:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: सीएम साय ने बीजेपी सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश

