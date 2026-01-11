11 जनवरी 2026,

रायपुर

Raipur: छत्तीसगढ़ में सीएम साय ने दिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

Chhattisgarh: सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि गुड गवर्नेंस कागजों पर नहीं, बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव और अधिकारियों के कामकाज में दिखना चाहिए

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 11, 2026

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने 10 जनवरी को नवा रायपुर (Nava Raipur) में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (Chief Minister Excellence Award) 2025-26 प्रदान किए। जिन विभागों और जिलों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, नवाचार (Innovation) किया है, उन्हें पुरस्कृत किया गया है। सीएम साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस (Good Governance) कागजों पर नहीं, बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक (Positive) बदलाव और अधिकारियों के कामकाज में दिखना चाहिए।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: हमारे छत्तीसगढ़ की नई पहचान चूहा अभयारण्य जिन्हें धान पसंद!

11 Jan 2026 02:50 am

