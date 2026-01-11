Raipur: छत्तीसगढ़ में सीएम साय ने दिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने 10 जनवरी को नवा रायपुर (Nava Raipur) में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (Chief Minister Excellence Award) 2025-26 प्रदान किए। जिन विभागों और जिलों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, नवाचार (Innovation) किया है, उन्हें पुरस्कृत किया गया है। सीएम साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस (Good Governance) कागजों पर नहीं, बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक (Positive) बदलाव और अधिकारियों के कामकाज में दिखना चाहिए।

