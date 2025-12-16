16 दिसंबर 2025,

Raipur: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर EVM को लेकर डिप्टी सीएम ने बोला हमला

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जब खुद जीतते हो तो EVM ठीक हो जामी है। जब हार जाते हैं तो ईवीएम गलत हो जाती है।

Dec 16, 2025

कांग्रेस की लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा (Deputy CM and Home Minister Vijay Sharma) ने रायपुर में कहा कि जब खुद जीतते हो तो ईवीएम ठीक हो जाती है। जब हार जाते हैं तो EVM गलत हो जाती है। ईवीएम पर नहीं अपना दायित्व समझें। ये खुद जनता के बीच काम नहीं कर पाते और अंत में कहते हैं कि ईवीएमगड़बड़ है। ऐसे आपकी स्थिति नहीं सुधर पाएगी।

यह भी पढ़ें : सीएम साय ने बीजेपी सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश

Published on:

16 Dec 2025 02:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर EVM को लेकर डिप्टी सीएम ने बोला हमला

