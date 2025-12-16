Raipur: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर EVM को लेकर डिप्टी सीएम ने बोला हमला

कांग्रेस की लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा (Deputy CM and Home Minister Vijay Sharma) ने रायपुर में कहा कि जब खुद जीतते हो तो ईवीएम ठीक हो जाती है। जब हार जाते हैं तो EVM गलत हो जाती है। ईवीएम पर नहीं अपना दायित्व समझें। ये खुद जनता के बीच काम नहीं कर पाते और अंत में कहते हैं कि ईवीएमगड़बड़ है। ऐसे आपकी स्थिति नहीं सुधर पाएगी।

