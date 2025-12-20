20 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायपुर

Raipur: छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल में 2505 उद्योग स्थापित किए गए

Chhattisgarh के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। देवांगन ने कहा कि 18000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किए गए हैं ये उद्योग

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 20, 2025

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने रायपुर (Raipur) में 19 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ निवेश (Investment) आकर्षित नहीं कर रहा, उन्हें तेज़ी से ज़मीन पर भी उतार रहा है। नवंबर 2024 से अब तक राज्य ने 18 क्षेत्रों में 7.83 लाख करोड़ रुपए के 219 निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं।

कैबिनेट मंत्री देवांगन ने कहा कि निवेश प्रस्ताव में सेमीकंडक्टर (Semiconductors) और एआई (AI) से लेकर सीमेंट, बिजली और मैन्युफैक्चरिंग तक शामिल हैं। ये परियोजनाएं राज्य के अन्य जिलों में फैली हैं, जिनसे 1.50 लाख रोजगार सृजित (Job Creation) होंगे और यह पूरे राज्य में संतुलित विकास (Balanced Development) की ओर एक बड़ा संकेत है। नए उद्योगों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार (BJP Government) के दो साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मिनिस्टर देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के लिए एक नई औद्योगिक नीति (Industrial Policy) तैयार की गई। यह औद्योगिक नीति लागू की गई, तब से 18000 करोड़ रुपए के निवेश से 2505 उद्योग स्थापित किए गए हैं।

सीएसआईडीसी (CSIDC) के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, उद्योग सचिव रजत कुमार, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: आखिर क्यों बनते देखते रहे कचरे का पहाड़, अब सरकार मैदान में

20 Dec 2025 02:58 am

