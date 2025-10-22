Raipur News: पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा भवन का लोकार्पण

Raipur News: गोवर्धन पूजा पर 22 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रायपुर आएंगे। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर ट्राइबल म्यूजियम (Tribal Museum) का भी लोकार्पण होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल पूरे होने पर इस साल रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है।

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी ने स्वदेशी की बिल्कुल नई परिभाषा दी