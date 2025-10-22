Patrika LogoSwitch to English

Raipur News: पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा भवन का लोकार्पण

Govardhan Puja की बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। साय ने बताया कि ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण भी होगा...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 22, 2025

Raipur News: गोवर्धन पूजा पर 22 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रायपुर आएंगे। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर ट्राइबल म्यूजियम (Tribal Museum) का भी लोकार्पण होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल पूरे होने पर इस साल रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है।

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी ने स्वदेशी की बिल्कुल नई परिभाषा दी

Published on:

22 Oct 2025 10:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur News: पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा भवन का लोकार्पण

रायपुर

छत्तीसगढ़

1 दिसंबर से मंत्रालय में बदलेगा अटेंडेंस का तरीका, आधार लिंक बायोमैट्रिक सिस्टम होगा लागू

Biometric Attendance System (Photo source- Patrika)
रायपुर

क्राइम ब्रांच का जवान सस्पेंड, रायपुर पुलिस में मचा हड़कंप, जानें मामला…

क्राइम ब्रांच का आरक्षक निलंबित (Photo source- Patrika)
रायपुर

100 रुपए के लेनदेन पर हत्या, जुआ खेलने के दौरान 2 भाईयों ने मिलकर युवक को कैंची से मारा… मचा हड़कंप

रायपुर

ग्रामीण महिलाओं के हुनर को मिला नया मंच, बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल, जानें कैसे?

बिहान बाजार (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा तैयार… 1 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, जानें क्या है खास?

Chhattisgarh New Assembly (Photo source- Patrika)
रायपुर
