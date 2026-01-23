23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

रायपुर

Raipur: गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर गृहमंत्री ने कहा- बस्तर में लोकतंत्र बोल रहा

Chhattisgarh के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा बोले- बस्तर में इस गणतंत्र दिवस में सभी लोग उत्साह से होंगे शामिल

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 23, 2026

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने 22 जनवरी को रायपुर (Raipur) में गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियों पर कहा कि मैं प्रतिदिन देखता हूं कि बस्तर (Bastar) के लोग अब खुलकर हंसने लगे हैं। गांव के लोग अपनी बात कहने लगे हैं। ये गर्व का विषय है। अब बस्तर में लोकतंत्र (Democracy) बोल रहा है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि इस गणतंत्र दिवस (Republic Day) में सभी लोग उत्साह के साथ शामिल होंगे।

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने 4500 पुलिस मितान को हेलमेट और फर्स्ट एड किट दिए

Published on:

23 Jan 2026 02:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर गृहमंत्री ने कहा- बस्तर में लोकतंत्र बोल रहा

