Raipur: गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर गृहमंत्री ने कहा- बस्तर में लोकतंत्र बोल रहा

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने 22 जनवरी को रायपुर (Raipur) में गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियों पर कहा कि मैं प्रतिदिन देखता हूं कि बस्तर (Bastar) के लोग अब खुलकर हंसने लगे हैं। गांव के लोग अपनी बात कहने लगे हैं। ये गर्व का विषय है। अब बस्तर में लोकतंत्र (Democracy) बोल रहा है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि इस गणतंत्र दिवस (Republic Day) में सभी लोग उत्साह के साथ शामिल होंगे।
