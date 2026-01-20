CM Rural Bus Scheme : 300 गांवों में पहली बार चली बस, छत्तीसगढ़ में 57 मार्गों पर बस संचालन

वर्तमान में 12 नवीन ग्रामीण मार्गों पर बस संचालन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसके अतिरिक्त 15 नए ग्रामीण मार्गों का चयन कर लिया गया है, जिन पर बस संचालन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जिलावार स्थिति की बात करें तो सुकमा (Sukma) में 8, नारायणपुर में 4, जगदलपुर में 2, कोंडागांव में 4, कांकेर में 6, दंतेवाड़ा (Dantewada) में 7, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 2, सूरजपुर में 6, कोरिया में 5, जशपुर में 7, बलरामपुर में 4 तथा अंबिकापुर (Ambikapur) में 2 बसों का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 57 मार्गों पर 57 बसें संचालित हैं।