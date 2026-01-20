20 जनवरी 2026,

मंगलवार

रायपुर

CM Rural Bus Scheme : 300 गांवों में पहली बार चली बस, छत्तीसगढ़ में 57 मार्गों पर बस संचालन

Chhattisgarh: मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 से दूरस्थ गांवों को सुलभ आवागमन की सौगात। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 बसों के संचालन का रखा गया लक्ष्य।

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 20, 2026

CM Rural Bus Scheme

छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार (BJP Government) द्वारा ग्रामीण अंचलों में आवागमन की सुविधा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना (CM Rural Bus Scheme) 2025 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना उन ग्रामों तक सार्वजनिक परिवहन पहुंचाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है, जहां अब तक यात्री बस (Yatri Bus) सुविधा उपलब्ध नहीं थी। योजना के प्रथम चरण में बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों को सम्मिलित किया गया है।

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में अब तक मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत कुल 57 चयनित मार्गों पर 57 बसों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। इन बसों के माध्यम से कुल 330 नए गांवों तक पहली बार (First Time) यात्री बस सुविधा पहुंची है, जिससे ग्रामीण जनजीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का प्रमुख उद्देश्य ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को जनपद मुख्यालय, नगरीय क्षेत्र, तहसील मुख्यालय तथा जिला मुख्यालयों से जोड़ना है, जहां पूर्व में सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) की सुविधा नहीं थी। इससे ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार (Employment) और प्रशासनिक सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो रही है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के अंतर्गत बस संचालकों (Bus Operators) को राज्य शासन द्वारा प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान की जा रही है। प्रथम वर्ष 26 रुपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से सहायता दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त सीएम रूरल बस स्कीम (Chief Minister Rural Bus Yojana) के तहत गासिक कर में पूर्णतः छूट अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जा रही है, जिससे ग्रामीण मार्गों पर बस संचालन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। मार्ग चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी (Transparent) रखी गई है। इस योजना के अंतर्गत मार्गों का चयन जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है, ताकि वास्तविक आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता मिल सके।

चयनित मार्गों पर बस संचालन (Bus Operation) हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है। निविदा के माध्यम से न्यूनतम वित्तीय दर प्रस्तावित करने वाले पात्र आवेदक का चयन किया जाता है, जिससे शासन पर न्यूनतम वित्तीय भार पड़े और सेवा सतत बनी रहे। निविदा (Tender) में चयनित आवेदक से विधिवत परमिट आवेदन प्राप्त कर सुनवाई की प्रक्रिया के उपरांत बस संचालन हेतु परमिट जारी किया जाता है। इससे नियामकीय प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाता है।

वर्तमान में 12 नवीन ग्रामीण मार्गों पर बस संचालन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसके अतिरिक्त 15 नए ग्रामीण मार्गों का चयन कर लिया गया है, जिन पर बस संचालन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जिलावार स्थिति की बात करें तो सुकमा (Sukma) में 8, नारायणपुर में 4, जगदलपुर में 2, कोंडागांव में 4, कांकेर में 6, दंतेवाड़ा (Dantewada) में 7, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 2, सूरजपुर में 6, कोरिया में 5, जशपुर में 7, बलरामपुर में 4 तथा अंबिकापुर (Ambikapur) में 2 बसों का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 57 मार्गों पर 57 बसें संचालित हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CG CM Vishnu Deo Sai) ने ग्रामीण बस योजना पर कहा कि रास्ते जुड़े, संभावनाएं बढ़ीं, गांवों (Villages) से शहरों की दूरियां घटीं। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में सुगम आवागमन से समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

आगामी कार्ययोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत 200 बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी (Connectivity) बढ़ाकर समावेशी विकास, सामाजिक सशक्तीकरण और आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगा।

