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Raipur : महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक के लिए संसद का विशेष सत्र 16 से
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Raipur : महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक के लिए संसद का विशेष सत्र 16 से

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में दी है जानकारी

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Apr 14, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 अप्रैल को रायपुर (Raipur) में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का विशेष सत्र (Special Session) 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक बुलाएंगे। इस विशेष सत्र में लोकसभा (Lok Sabha) और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33 Percent Reservation) का विधेयक पारित किया जाएगा। सीएम साय ने कहा कि नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसे पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने संबोधित किया।

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Published on:

14 Apr 2026 03:09 am

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