Raipur News: तेज बारिश में हुआ रावण दहन, देखें वीडियो

Raipur News: रायपुर में देर रात तक रावण दहन का सिलसिला जारी है। तेज बारिश में भी शहर के कई स्थानों पर रावण दहन किया गया।

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 03, 2025

Raipur News: रायपुर में देर रात तक रावण दहन का सिलसिला जारी है। तेज बारिश में भी शहर के कई स्थानों पर रावण दहन किया गया।

Updated on:

03 Oct 2025 03:40 pm

Published on:

03 Oct 2025 03:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur News: तेज बारिश में हुआ रावण दहन, देखें वीडियो

Chhattisgarh

रायपुर में विदेशी युवकों की पिटाई, मोबाइल सुधरवाने पहुंचे थे जयस्तंभ चौक, लेकिन…

raipur crime news
रायपुर

CG News: विवादों की भेंट चढ़ा गढ़कलेवा का ठेका, 10 साल से एक ही समूह के पास टेंडर,

CG News: विवादों की भेंट चढ़ा गढ़कलेवा का ठेका, 10 साल से एक ही समूह के पास टेंडर
रायपुर

छत्तीसगढ़ में स्वदेशी 2.0 अभियान: ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ राज्य सरकार की पहल, स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

ट्रंप के टैरिफ को स्वदेशी उत्पाद देंगे जवाब (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: छत्तीसगढ़ गो-सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव, पंजीकृत गो-शाला समितियां चलाएंगी गोधाम, मिलेगा 25 लाख का अनुदान

CG News: छत्तीसगढ़ गो-सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव, पंजीकृत गो-शाला समितियां चलाएंगी गोधाम, मिलेगा 25 लाख का अनुदान
रायपुर

दीपावली और छठ में घर जाना मुश्किल, छत्तीसगढ़ की ये ट्रेनें पहले से फुल, अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी…

दीपावली और छठ में घर जाना मुश्किल, छत्तीसगढ़ की ये ट्रेनें पहले से फुल, अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी...(photo-patrika)
रायपुर
