13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

ज्ञान और संस्कार का संगम… राजिम कल्प कुंभ के सरस्वती यज्ञ में जुटे छात्र-छात्राएं, देखें Video

CG News: धर्ममय वातावरण और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित राजिम कल्प कुंभ में आध्यात्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला।

Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

विनोद जैन

Feb 13, 2026

CG News: धर्ममय वातावरण और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित राजिम कल्प कुंभ में आध्यात्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। चक्र महामेरू पीठम के स्वामी दंडी महाराज के सानिध्य में आयोजित सरस्वती यज्ञ में नवकार पब्लिक स्कूल तथा सरस्वती शिशु मंदिर नवापारा, राजिम के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर आहुतियां अर्पित कीं।

यज्ञ स्थल पर विद्यार्थियों ने पूर्ण श्रद्धा और अनुशासन के साथ वैदिक रीति से पूजा-अर्चना की। स्वामी दंडी महाराज ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय ही उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।

कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर ‘या कुंदेन्दु तुषारहार धवला…’ के मंत्रोच्चार से गूंज उठा। शिक्षकों एवं पालकों की उपस्थिति में विद्यार्थियों ने विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती से बुद्धि, विवेक और संस्कार की कामना की। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। शिक्षा और संस्कार के संगम ने राजिम कल्प कुंभ में (CG News) सरस्वती यज्ञ को बना दिया प्रेरणा का केंद्र।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 02:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / ज्ञान और संस्कार का संगम… राजिम कल्प कुंभ के सरस्वती यज्ञ में जुटे छात्र-छात्राएं, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Thai Boxing Gold Medalist: बचपन में उठा पिता का साया, लेकिन नहीं टूटा हौसला… बेटी बनी गोल्डन गर्ल

प्रियंका साहू ने हैदराबाद में जीते दो गोल्ड (photo source- Patrika)
रायपुर

भाई-बहन की जोड़ी ने किया कमाल, डिजिटल फ्रॉड से बचाने बनाया एआई ऐप कर्तव्य, भारत मंडपम तक पहुंची उड़ान

भाई-बहन की जोड़ी ने किया कमाल, डिजिटल फ्रॉड से बचाने बनाया एआई ऐप कर्तव्य, भारत मंडपम तक पहुंची उड़ान
रायपुर

CG News: बंपर पैदावार से संकट, प्रोसेसिंग यूनिट न होने से टमाटर फेंकने को मजबूर किसान, 50 में 10 किलो तक बिक रहा

CG News: बंपर पैदावार से संकट, प्रोसेसिंग यूनिट न होने से टमाटर फेंकने को मजबूर किसान, 50 में 10 किलो तक बिक रहा
रायपुर

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी
रायपुर

Cyber Fraud: फर्जी ई-चालान भेजकर ऑनलाइन ठगी, दो आरोपी पकड़े गए

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.