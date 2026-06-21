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Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष आयोजन
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Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष आयोजन

Chhattisgarh के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 21 जून को सामूहिक योगाभ्यास आयोजित करने का फैसला किया है...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 21, 2026

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने शनिवार को रायपुर (Raipur) में बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक योगाभ्यास (Samuhik Yogabhyas) आयोजित करने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस (International Yoga Day) मनाया जाता है। यह भारत (India) की ताकत और दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता का उदाहरण है। कल लगभग 180 देश योग दिवस मनाएंगे।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने सीएम साय से की मुलाकात

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Published on:

21 Jun 2026 03:15 am

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