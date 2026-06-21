Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष आयोजन

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने शनिवार को रायपुर (Raipur) में बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक योगाभ्यास (Samuhik Yogabhyas) आयोजित करने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस (International Yoga Day) मनाया जाता है। यह भारत (India) की ताकत और दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता का उदाहरण है। कल लगभग 180 देश योग दिवस मनाएंगे।

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