रायपुर

Raipur: साय बोले- मानकीकृत उत्पादों से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होती है

विश्व मानक दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित मानक महोत्सव में शामिल हुए Chhattisgarh के सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 15, 2025

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विश्व मानक दिवस के अवसर पर 14 अक्टूबर को आयोजित मानक महोत्सव में शामिल हुए। सीएम साय ने उपस्थित जनों को गुणवत्ता शपथ दिलाते हुए मानकीकृत उत्पादों को बढ़ावा देने और बीआईएस (Bureau of Indian Standards) के प्रयासों में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे जीवन में मानकों का बहुत महत्व है। किसी भी वस्तु की गुणवत्ता और उसकी दक्षता को हम मानकों के जरिए पहचानते हैं, इससे उपभोक्ता (Consumer) के अधिकारों की रक्षा होती है।

यह भी पढ़ें : सीएम साय के कलेक्टरों को निर्देश- सुबह 7 बजे के पहले वार्डों का करें निरीक्षण

15 Oct 2025 02:54 am

