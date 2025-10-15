Raipur: साय बोले- मानकीकृत उत्पादों से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होती है

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विश्व मानक दिवस के अवसर पर 14 अक्टूबर को आयोजित मानक महोत्सव में शामिल हुए। सीएम साय ने उपस्थित जनों को गुणवत्ता शपथ दिलाते हुए मानकीकृत उत्पादों को बढ़ावा देने और बीआईएस (Bureau of Indian Standards) के प्रयासों में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे जीवन में मानकों का बहुत महत्व है। किसी भी वस्तु की गुणवत्ता और उसकी दक्षता को हम मानकों के जरिए पहचानते हैं, इससे उपभोक्ता (Consumer) के अधिकारों की रक्षा होती है।

