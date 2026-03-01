Khelo India: रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का हुआ शुभारंभ

छत्तीसगढ़ की मेजबानी में देश में पहली बार (First Time) हो रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रायपुर (Raipur) में 25 मार्च को किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डिप्टी सीएम व खेल मंत्री अरुण साव अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। बता दें कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (Khelo India Tribal Games) में 30 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं और नौ खेलों का आयोजन हो रहा है। करीब 3800 प्रतिभागी इन खेलों (Sports) में हिस्सा लेंगे, जो 3 अप्रैल तक चलेंगे। प्रतियोगिताएं रायपुर, जगदलपुर (Jagdalpur) और सरगुजा में आयोजित की जाएंगी। कुल 106 स्वर्ण पदक (Gold Medal) दांव पर हैं।

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