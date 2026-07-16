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ED: महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी के एडवोकेट ने रायपुर में किया ये खुलासा
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ED: महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी के एडवोकेट ने रायपुर में किया ये खुलासा

दिल्ली के बिजनेसमैन विकास गर्ग को रायपुर में विशेष न्यायाधीश की अदालत में किया गया पेश, ईडी ने 10 दिनों की रिमांड पर लिया...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jul 16, 2026

महादेव बुक सट्टा ऐप (Mahadev Book Satta App) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के बिजनेसमैन विकास गर्ग को गिरफ्तार कर 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। अदालत ने ईडी के आवेदन पर विकास गर्ग को 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। ईडी (ED) के एडवोकेट सौरभ पांडेय ने कहा कि महादेव ऐप मामले में हमने एक मुख्य प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (Prosecution Complaint) और चार सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की हैं। हमने इस अपराध में अलग-अलग लोगों की भूमिका देखी है। शुरुआत में जब जांच शुरू हुई, तो जांच मुख्य रूप से महादेव ऐप और धोखाधड़ी व मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से कमाए गए पैसे के बारे में थी। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, हमने देखा कि लोगों ने महादेव ऐप के ज़रिए पैसे तो कमाए, लेकिन उनका निवेश (Investment) कहीं और किया गया। जब निवेश कहीं और किया गया, तो हमें पता चला कि वे स्काई एक्सचेंज (Sky Exchange) नाम का एक और ऐप चलाते हैं।

यह भी देखें : गृहमंत्री शर्मा बोले- नक्सली हिंसा खत्म करने में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद

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Updated on:

16 Jul 2026 02:37 am

Published on:

16 Jul 2026 02:37 am

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