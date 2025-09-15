Crime News: रायपुर में स्नैचिंग गैंग सक्रिय, महिला का पर्स लूटकर फरार हुए बदमाश, देखें Video

Crime News: राजधानी में स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला कुछ दिन पहले का है, जहां स्कूटी सवार बदमाश एक महिला का पर्स लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला सड़क पर चलते हुए फोन पर बात कर रही थी, तभी स्कूटी पर सवार दो बदमाश अचानक पीछे से आए और महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद महिला घबराई हालत में मदद के लिए चिल्लाती नजर आती है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया है और बदमाशों की तलाश में (Crime News) जुट गई है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और सड़क पर चलते वक्त फोन पर बात न करने की अपील की है, ताकि ऐसे घटनाओं से बचा जा सके।