रायपुर

VIDEO: BLO से मारपीट करने वाली महिला अब तक गिरफ्तार नहीं, भड़के कर्मचारी ने कलेक्टोरेट पहुंचकर की कार्रवाई की मांग

Raipur BLO Beaten Case: रायपुर के काली माता वार्ड में बीएलओ के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।

रायपुर

Khyati Parihar

Dec 04, 2025

Raipur BLO Beaten Case: रायपुर के काली माता वार्ड में बीएलओ के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी आरोपी महिला की गिरफ्तारी न होने से बीएलओ में भारी नाराजगी है। इसी मामले को लेकर गुरुवार को कई बीएलओ कलेक्टोरेट पहुंचे और महिला की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।

जानकारी के मुताबिक, महिला ने बीएलओ से एसआईआर फॉर्म घर पहुंचाने की मांग की थी। फॉर्म मिलने में देरी होने पर उसने पहले अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और फिर हाथापाई पर उतर आई। मारपीट की यह घटना वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई।

बीएलओ का कहना है कि लगातार ड्यूटी प्रेशर के बीच इस तरह का व्यवहार असहनीय है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी महिला की हरकत की कड़ी निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है।

Published on:

04 Dec 2025 03:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / VIDEO: BLO से मारपीट करने वाली महिला अब तक गिरफ्तार नहीं, भड़के कर्मचारी ने कलेक्टोरेट पहुंचकर की कार्रवाई की मांग

