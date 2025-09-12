Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Politics: डिप्टी CM शर्मा बोले- राहुल गांधी विरोधाभासी बातें करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए SIR

CG Politics: बिहार और अन्य राज्यों में वोट चोरी को लेकर चल रहे विवादों के बीच अब छत्तीसगढ़ की राजनीति भी इस बहस में गरमाई हुई है।

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 12, 2025

CG Politics: बिहार और अन्य राज्यों में वोट चोरी को लेकर चल रहे विवादों के बीच अब छत्तीसगढ़ की राजनीति भी इस बहस में गरमाई हुई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी स्पेशल इन्क्वायरी रिपोर्ट (SIR) की आवश्यकता है, ताकि मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

विजय शर्मा ने इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अक्सर विरोधाभासी बातें करते हैं। शर्मा ने बताया कि कभी वे कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वहीं दूसरी ओर एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर होना चाहिए, जिससे मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

