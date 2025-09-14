Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

इस बार राजधानी में जलेगा 110 फीट का रावण, SEE Video

इस बार राजधानी में जलेगा 110 फीट का रावण

रायपुर

Trilochan Das Manikpuri

Sep 14, 2025

त्रिलोचन मानिकपुरी@राजधानी के डब्लूआरएस का दशहरा उत्सव प्रदेशभर में प्रसिद्ध है। इसकी तैयारी शुुरू हो चुकी है। रावण के पुतले के निर्माण के लिए ढ़ांचा तैयार किया जा रहा है। मूर्तिकार रवि राजा रॉव ने बताया कि वे पिछले 30 सालों से रावण का मुखौटा तैयार करते आ रहे हैं।

इस बार भी उन्हे यह अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि रावण के तीन आकार के सिर का निर्माण किया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा चेहरा 25 फीट, दूसरा 20 फीट और तीसरा जो सबसे छोटा होगा वह 15 फीट का बनाया जाएगा। इन तीनों आकार के 10 सिर बनाएं जाएंगे। वही रावण के पुतले की ऊंचाई लगभग 110 फीट की होगी। कुभंकरण और मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई 85 फीट के लगभग होगी। रावण के सिर के लिए फिलहाल मिट्टी से सांचे का निर्माण किया जा रहा हैं। सिर का एक सांचा पूरा किया जा चुका है।

Published on:

14 Sept 2025 07:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / इस बार राजधानी में जलेगा 110 फीट का रावण, SEE Video

