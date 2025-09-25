Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: हाईवे पर फटा ट्रक का टायर लगा लंबा जाम, देखें वीडियो

Raipur News: भाठा गांव रिंग रोड में ट्रक का टायर फटने से हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक के सामने का हिस्सा छतिग्रस्त हुआ है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 25, 2025

Raipur News; राजधानी रायपुर के भाठा गांव रिंग रोड में ट्रक का टायर फटने से हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक के सामने का हिस्सा छतिग्रस्त हुआ है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। @trilochan-das-manikpuri-

Updated on:

25 Sept 2025 05:21 pm

Published on:

25 Sept 2025 05:19 pm

