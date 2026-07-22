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कांग्रेस और विपक्ष NEET परीक्षा को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे
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कांग्रेस और विपक्ष NEET परीक्षा को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे

Raipur: केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने लगाया आरोप, कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान आरएसएस व प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे गए...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jul 22, 2026

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 जुलाई को कहा कि कांग्रेस (Congress) पार्टी और विपक्ष नीट (NEET) परीक्षा को लेकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान बसों में तोड़फोड़ की गई, मेट्रो रेल पर हमले किए गए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और आरएसएस (RSS) व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ अपशब्द कहे गए।

यह भी पढ़ें : बीजेपी कोर कमेटी का फोकस ढाई साल बाद होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर

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Updated on:

22 Jul 2026 03:25 am

Published on:

22 Jul 2026 03:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / कांग्रेस और विपक्ष NEET परीक्षा को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे

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