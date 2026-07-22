कांग्रेस और विपक्ष NEET परीक्षा को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 जुलाई को कहा कि कांग्रेस (Congress) पार्टी और विपक्ष नीट (NEET) परीक्षा को लेकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान बसों में तोड़फोड़ की गई, मेट्रो रेल पर हमले किए गए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और आरएसएस (RSS) व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ अपशब्द कहे गए।

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