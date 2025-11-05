Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को छत्तीसगढ़ में मिला गार्ड ऑफ ऑनर, पदभार के बाद पहला दौरा, देखें Video

Vice President Visit CG: उपराष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के बाद छत्तीसगढ़ के अपने पहले दौरे पर राजभवन, रायपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 05, 2025

Vice President Visit CG: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन को आज पदभार ग्रहण करने के बाद छत्तीसगढ़ की अपनी पहली यात्रा के दौरान राजभवन, रायपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए एक औपचारिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस बल की एक टुकड़ी भी शामिल रहीं।

Vice President Visit CG: राजभवन परिसर में आयोजित इस सम्मान समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उपराष्ट्रपति के इस दौरे को राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद किसी भी राज्य का पहला आधिकारिक दौरा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 12:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को छत्तीसगढ़ में मिला गार्ड ऑफ ऑनर, पदभार के बाद पहला दौरा, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले फूड इंस्पेक्टर को उम्रकैद

CG News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले फूड इंस्पेक्टर को उम्रकैद
रायपुर

Raipur News: रायपुर का आंबेडकर अस्पताल बना ‘बंदियों’ का आरामगाह, डॉक्टरों की मिलीभगत से 65 दिनों तक रहे भर्ती

Raipur News: रायपुर का आंबेडकर अस्पताल बना ‘बंदियों’ का आरामगाह, डॉक्टरों की मिलीभगत से 65 दिनों तक रहे भर्ती
रायपुर

Patrika Interview: बोलियों में बची है भाषा, स्मृतियों में बचपन

Patrika Interview
रायपुर

छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में लिखी है विकास की नई गाथा – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में लिखी है विकास की नई गाथा - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का निर्यात: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का निर्यात: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.