उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को छत्तीसगढ़ में मिला गार्ड ऑफ ऑनर, पदभार के बाद पहला दौरा, देखें Video

Vice President Visit CG: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन को आज पदभार ग्रहण करने के बाद छत्तीसगढ़ की अपनी पहली यात्रा के दौरान राजभवन, रायपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए एक औपचारिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस बल की एक टुकड़ी भी शामिल रहीं।

Vice President Visit CG: राजभवन परिसर में आयोजित इस सम्मान समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उपराष्ट्रपति के इस दौरे को राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद किसी भी राज्य का पहला आधिकारिक दौरा है।